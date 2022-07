Un piede di nuovo in serie C. Per essere certa però del ripescaggio in terza serie la società sassarese dovrà probabilmente attendere l'esito del ricorso che il Campobasso intende presentare al Collegio di Garanzia del Coni. Intanto il Consiglio Federale odierno ha confermato le decisioni della Covisoc, escludendo il club molisano e il Teramo dalla Lega Pro per irregolarità amministrativa.

Significa che occorrono due squadre per arrivare a 60. Recupera la serie C la Fermana e come migliore tra le vincitrici dei playoff di serie D c'è proprio la Torres che ha solidità finanziaria e stadio adatti a giocare tra i professionisti.

Il club rossoblù sta svolgendo alcuni lavori per adeguare l'impianto del “Vanni Sanna” ai parametri della serie C e per questo svolgerà il ritiro fuori da Sassari, forse fuori dall'isola.

Per quanto riguarda il Campobasso, va detto che la Covisoc non aveva accolto le ragioni del club molisano che ha effettuato una rateizzazione dell’Iva non pagata con lo Stato (sembra 60 mila euro) con ricorso alla norma governativa anti-Covid. La modalità è riconosciuta dall’Inps, ma non dalla Commissione di vigilanza, che prevede il saldo in quattro rate e non in dodici e oltretutto sembra che il Campobasso sia in ritardo con le rate. La società molisana resta fiduciosa e si appella all'organo del Coni che deciderà il 20 luglio.

