Vittoria autoritaria della Torres che batte a domicilio l'Arezzo per 1-0 con rete di Guiebre. Successo oltremodo prezioso perché la Virtus Entella pareggia sul campo del Legnago Salus e quindi la distanza dalla vetta scende a 5 punti.

Tre punti meritati dai rossoblù di Greco soprattutto perché dopo essere passati in vantaggio nel recupero della prima frazione hanno disputato un secondo tempo molto accorto che ha ridotto davvero al minimo i pericoli di un Arezzo più insidioso nel primo tempo.

Cronaca- Al 7' Varela crossa da sinistra, torre all'indietro di Zamparo e sull'angolo opposto incorna Zecca (nonostante la fasciatura alla testa) ma Trombini è ben appostato. Al 12' su corner sassarese da sinistra colpisce di testa Renzi e manda la palla sulla traversa sfiorando l'autogol. Al 25' ripartenza Arezzo con fuga di Tavernelli a sinistra che effettua poi un tiro-cross dove Pattarello non arriva per un soffio e la palla finisce a lato. Sugli sviluppi dell'angolo in girata Chiosa con Mawuli che sottoporta segna di testa ma era in fuorigioco. Al 35' palla centrale per Pattarello che sfugge ad Antonelli, ma Zaccagno con la sua uscita lo costringe ad allargarsi.

Torres pericolosa al 40' con Zamparo che da sinistra quasi sul fondo mette in mezzo, Fischnaller di tacco per i compagni ma la difesa mette in angolo. Allo scadere del secondo minuto di recupero Fischnaller dopo un tiro contrastato la offre a sinistra Guiebre che in area finta il dribbling esterno, invece si porta la palla all'interno e la spara sul primo angolo. Vantaggio.

La ripresa si apre con un lancio di 50 metri dalla difesa per Zecca che riceve in area a destra ma anziché tirare cerca un appoggio intercettato dalla difesa toscana. Al 64' Torres vicinissima al raddoppio: Varela sguscia in area a sinistra e dal fondo tira, respinge il portiere da due passi Giorico colpisce sicuro, ma due difensori sulla linea fanno barriera. Al 72' Zecca da destra serve centrale in area per Fischnaller che stoppa e calcia potente ma non angolato, respinge il portiere. Brivido all'85' con palla dentro per Ravasio spalle alla porta, si gira e tira ma trova l'opposizione di Mercadante.

