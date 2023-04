La società rossoblù cambia guida tecnica per cercare di ottenere la salvezza nella B femminile. La Torres ha esonerato l'allenatore Mauro Ardizzone e chiamato Elio Garavaglia, classe 1956, ex Como e Brescia femminili.

La squadra sassarese è attualmente terzultima, scavalcata dal Tavagnacco dopo la sconfitta col San Marino, ma il presidente Andrea Budroni chiarisce: «Questa decisione non è arrivata solo in seguito alla sconfitta contro il San Marino, ma è frutto di un ragionamento più profondo che si protraeva da un mese circa. La vittoria che abbiamo ottenuto contro il Tavagnacco, per quanto meritata, è stata abbastanza rocambolesca. Avevo già mostrato al mister le mie perplessità sia dal punto di vista atletico che da quello tattico. Sportivamente la decisione arriva un po’ in ritardo, abbiamo voluto attendere fino a questo momento con la speranza che venisse ripagata la fiducia. Umanamente è un esonero che dispiace».

Il lombardo Garavaglia, ex centrocampista del Monza cresciuto nelle giovanili del Milan, dove ha anche allenato sino alla Primavera, ha dichiarato: «È stata una proposta improvvisa, naturalmente conosciamo tutti la storia gloriosa della società. Questo è uno dei motivi che mi ha spinto ad accettare con tanto entusiasmo e responsabilità questa avventura. L’obiettivo ora è quello di centrare la salvezza, parlerò con le ragazze per riuscire a trovare tutti insieme l’equilibrio per poter lavorare in modo proficuo e sereno. Adesso avremo tutte partite difficili, il livello di questa Serie B è alto e ogni squadra ha un obiettivo per cui lottare».

