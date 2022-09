La Torres è l'unica squadra ancora al palo nel girone B insieme all'Alessandria. L'avversaria di domani non è certo l'ideale per conquistare i primi punti, perché il Cesena è tra le favorite per la promozione in Serie B. Eppure proprio per questo la squadra sassarese può disputare una gara senza pressioni.

Probabile che il tecnico Greco dopo le sconfitte contro l'Entella (capolista a punteggio pieno) e il San Donato Tavarnelle cambi qualcosa nello schieramento iniziale. Il terzino Liviero potrebbe prendere il posto di Girgi, mentre uno tra Sanat o Campagna potrebbe essere impiegato al posto di Lisai o Diakite, con Ruocco unico inamovibile nell'attacco perché è di gran lunga quello col migliore rendimento. A centrocampo ballottaggio tra Suciu e uno tra Masala e Tesio.

Da capire se l'attaccante Luppi possa andare in panchina o farà il suo esordio tra i convocati domenica contro l'Imolese. Sicuro invece il rientro del difensore Carminati che ha scontato le due giornate di squalifica.

Il Cesena ha iniziato con la sconfitta casalinga contro la Carrarese (altra capolista a punteggio pieno) che ha rimontato lo svantaggio iniziale proprio come il San Donato a Sassari. Si è rifatta però vincendo a Rimini con rete di Corazza.

