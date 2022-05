Dopo la pausa forzata di domenica col turno di campionato rinviato per Covid, la Torres scende in campo mercoledì in Puglia per la semifinale della Coppa Italia. La squadra sassarese gioca alle 16 contro il Cerignola, vincitrice con anticipo del girone H e già promossa in Lega Pro. Con un attacco super che ha realizzato una media di due reti e mezzo a partita, guidata dal bomber Malcore, che ha firmato 21 gol.

Il tecnico rossoblù Alfonso Greco presenta il match: “Avversaria fortissima, costruita da due anni per vincere il campionato e quest'anno ci sono riusciti. Hanno una rosa ampia di qualità e molto fisica, completa in tutti i reparti”.

La Torres sarà senza il bomber Gigi Scotto (infortunio che gli ha fatto concludere la stagione) e il trequartista Lisai, squalificato. “Non siamo al meglio, ma vogliamo giocarcela. Arrivare in finale vuol dire tanto per il prestigio e anche perché ci fa acquisire punteggio per l'eventuale ripescaggio”.

