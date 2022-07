Dopo la conferma del veterano Pierpaolo Garau, il portiere protagonista in Coppa Italia, la società sassarese riesce a trattenere anche il titolare in Serie D: Alessandro Salvato, votato miglior portiere del campionato per due anni di fila.

Classe 2001 e quindi giocatore in ascesa, Salvato l'anno scorso ha difeso i pali rossoblù per 31 partite. La Torres ha incassato nella stagione regolare appena 18 gol, dimostrando di avere la difesa meno perforata non solo del girone G ma di tutta la Serie D.

Sicurezza da veterano, buona tecnica, Salvato vanta già oltre cento presenze in serie D e adesso è pronto a cimentarsi nella Lega Pro.

La squadra intanto è nel pre-ritiro di Usini dove resterà sino a domani, poi partirà in Piemonte alla volta di Arona dove si terrà il ritiro vero e proprio che durerà sino al 5 agosto e prevede quattro amichevoli: il 26 luglio contro il Milan Primavera, il 27 luglio col Novara, col 31 luglio e il 4 agosto contro la Pro Patria.

