Quattro colpi sul mercato promettenti, almeno a giudicare dalle prime uscite. La Torres ha bisogno di elevare la qualità delle giocate per uscire dalla “pareggite” (ben 11) che non aiuta a incrementare il +4 sulla zona playout portandosi a distanza di sicurezza.

Per la gara di Siena rientrerà dalla squalifica il centrocampista Urso che ha ben impressionato nella trasferta di Pesaro sia nella fase di interdizione sia in quella di costruzione. L'allenatore Sottili avrà inoltre come chance per l'attacco anche Omoregbe, il diciannovenne prelevato in prestito dal Milan che ha messo in mostra una rapidità e capacità di andare al tiro davvero invidiabili.

Due giocatori che potrebbero indurre il tecnico Sottili a modificare il modulo 4-3-1-2. Da capire se sia meglio passare al 4-3-3 o al 4-2-3-1, ma sono tentativi che vanno provati in allenamento e poi in partita per verificare se la Torres può guadagnare più incisività in attacco, perché con la media di neppure un gol a partita, si soffrirà per la salvezza sino alla fine.

© Riproduzione riservata