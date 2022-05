Dal penultimo al quinto posto. La metamorfosi della Torres nella serie B femminile è curiosamente sovrapponibile a quella della Dinamo nella A di basket maschile. Solo che per sfortuna della squadra rossoblù, il campionato cadetto di calcio femminile non prevede i playoff. Resta l'impresa clamorosa che si è chiusa con la vittoria per 3-0 sul Pink Bari, grazie alle reti di Bassano, Marenic e Iannazzo.

Con l'arrivo del tecnico Mauro Ardizzone la Torres ha conquistato ben 11 vittorie in 12 gare. Un rendimento da primato che non ha riscontri neppure nella serie A maschile e femminile, tanto che il direttore generale Alfredo Pala ammette: “Analizzando con attenzione tutta l’annata ci sarebbe da dire che forse abbiamo perso un’occasione. Voglio fare un grande plauso alla società e a tutto lo staff per l’enorme lavoro che è stato fatto. Mister Ardizzone ha portato entusiasmo e competenze tecniche permettendo alla squadra di ottenere questi risultati”.

La società del presidente Andrea Budroni punta a confermare il tecnico Ardizzone e a puntellare un gruppo che ha dimostrato di valere l'alta classifica, ma nella stagione prossima dovrà confrontarsi contro i tre club appena retrocessi dalla serie A che intendono ritornarci subito: Lazio, Napoli ed Hellas Verona.

