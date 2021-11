Dopo la vittoria in Coppa Italia sul Lanusei, la formazione sassarese vince anche in campionato: 1-0 sull'ostico Arzachena davanti agli oltre duemila tifosi del “Vanni Sanna”. Successo meritato ma non certo semplice contro gli smeraldini, ben messi in campo con un 4-3-2-1 molto raccolto in difesa (tutti nella propria metàcampo) ma pericoloso nelle ripartenze grazie alla boa Sartor. Riprende quindi l'inseguimento alle posizioni di testa per Scotto e compagni.

La Torres fa la partita nel primo tempo: 4-4-2 con centrocampo a rombo dove Bianchi sta davanti alla difesa e Lisai è libero di muoversi lungo tutta la trequarti.

Al primo minuto Scotto entra in area, viene toccato da dietro da un difensore e cade: l'arbitro fa proseguire. Proteste sassaresi. Poco dopo invitante cross da sinistra di Scotto ma nessun compagno arriva sulla fascia opposta. Arzachena pericoloso su angolo con deviazione di Sosa che rasenta il palo sinistro. La risposta di Lisai da oltre 20 metri è un diagonale che passa vicinissimo al palo destro. Pericolo in area rossoblù su un traversone basso che la difesa sbuccia e sottoporta Sartor tenta l'improbabile rovesciata: alto. Replica Diakite che incorna di testa su cross di Turket ma fuori di un metro.

Al 20' uscita coi piedi di Salvato fuori area su Pinna lanciato in contropiede, il portiere di casa pasticcia per un attimo ma rimedia poi mettendo a lato. Arzachena vicina al gol alla mezzora su traversone da destra di Piga che Salvato non trattiene e poi deve ritoccare vicino al palo per impedire guai grossi.

La Torres passa al 43' Lisai dal centro destra pennella sul lato opposto dove arriva in corsa Kujabi che mette dentro. Due minuti dopo ancora Kujabi su cross di Lisai ma Bonu è sulla traiettoria e mette in angolo.

Nel secondo tempo l'Arzachena prova ad essere più propositiva. Al 18' la difesa di casa non è pronta e arriva al tiro Bonacquisti: la palla va vicina all'angolo sinistro. Il tecnico Greco inserisce la terza punta e col tridente la Torres riprende l'inerzia del match. Poco dopo la mezzora Kujabi triangola con Scotto ma in area non controlla bene e la difesa recupera. Torres protesta all'80' per un fallo in area su Turket.

Si chiude con Scotto che piazza un paio di prodigiosi scatti oltre il 90' per tenere in ansia la difesa dell'Arzachena.

