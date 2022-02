Seconda nel girone G, seconda in assoluto come difesa in tutta la serie D con 8 reti al passivo, primo attacco del campionato insieme al Giugliano con 34 gol realizzati. L’inseguimento. La Torres è a -5 dalla vetta ma non molla, come dice il vice allenatore Alessandro Frau. “Non era facile tornare subito alla vittoria dopo la sconfitta immeritata col Giugliano. Li abbiamo messi in difficoltà ma non abbiamo fatto punti e questo moralmente ci ha fatto male, eppure col Lanusei abbiamo ripreso a vincere”.

Nessuna tabella, soltanto un obiettivo: “Fare meglio rispetto al girone d'andata. E col Lanusei ci siamo riusciti, visto che avevamo pareggiato. Noi vogliamo fare di più e vediamo se il Giugliano è capace di ripetere quanto fatto all'andata. Se ci riesce, gli faremo un applauso, ma intanto noi scendiamo in campo per vincere ogni domenica”.

La squadra sta migliorando. La difesa è solida. Anche contro la capolista, la rete è arrivata su rigore per tocco di braccio involontario di Antonelli che non aveva visto neppure la palla. Il vice allenatore rossoblù commenta: “Abbiamo giocatori che fanno la differenza lì dietro, con Ferrante che domenica ha ben sostituito Dametto, centrale insieme ad Antonelli. In avanti segniamo e obiettivamente facciamo un bel calcio. Cosa ci manca rispetto al Giugliano? Un pizzico di cattiveria in più e la furbizia in alcune situazioni. Loro ad esempio contro di noi hanno fatto tanti falli tattici”.

Il prossimo impegno. Domenica la Torres sarà di scena a Cassino, ma per Frau il nome dell'avversaria ormai è relativo: “Ripeto, ormai dobbiamo vincere sempre, sperando che ogni domenica sia la volta buona per rosicchiare qualcosa al Giugliano. Noi ci proviamo”.

