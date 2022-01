Il conto alla rovescia è ormai quasi terminato per la Tharros, capolista del girone B di Promozione regionale di calcio. La compagine biancorossa è pronta per tornare in campo dopo una pausa natalizia più lunga del previsto. Domenica, al Comunale di Oristano arriva la Bittese (inizio ore 15) e l’obiettivo è quello di riprendere a correre verso l’Eccellenza.

La ripresa. Il gruppo allenato da Tonio Madau, dopo lo spostamento della ripresa al 30 gennaio ha dovuto cambiare i programmi, ma l’obiettivo rimane sempre lo stesso. “Ci stiamo allenando assieme – commenta Madau – da due settimane; ci siamo fermati solo una settimana per precauzione. Noi ci siamo allenati e preparati con la massima concentrazione ma allenarsi per giocare le partite è altra cosa”. Prima della sosta la squadra aveva trovato la quadratura in campo e continuità di risultati. “Stavamo - prosegue il tecnico – attraversando un momento buono. Adesso ci stiamo preparando al meglio, sapendo che sarà un altro campionato. I problemi li hanno tutti, ma dobbiamo convivere con questa situazione e pensare a prepararci al meglio”.

Ritmo. Dopo circa 40 giorni di digiuno dalle partite ufficiali sarà importante ritrovare condizione fisica, ma non solo. “Stiamo lavorando sulla parte atletica – commenta Madau – e soprattutto sull’aspetto mentale. Ci stiamo lavorando e sappiamo che tutte le squadre che affronteremo vorranno giocare contro la Tharros per vincere. Dobbiamo ripartire facendo partite importanti come, per esempio, quella di Buddusò”. Tante formazioni hanno approfittato della finestra di mercato per rinforzarsi. La Tharros invece andrà avanti con la stessa rosa fino al termine della stagione e con un recupero importante. “Si sta allenando con continuità – sottolinea Madau – Andrea Girseni, nei mesi scorsi ha avuto tanti problemi fisici e speriamo sia lui il nostro rinforzo. Vogliamo recuperarlo al meglio e sarà un giocatore fondamentale”.

L’avversaria. Intanto domenica arriva la Bittese, obbligata a conquistare punti importanti in chiave salvezza (attualmente è 11sima con 11 punti). Madau invita i suoi a non abbassare la guardia. “Con la Bittese – conclude Madau – sarà una partita molto difficile. Se si vogliono salvare devono fare punti, un risultato. Mi aspetto una squadra bella tosta e verranno a giocare per metterci in difficoltà. Noi ci stiamo preparando e dovremmo fare la nostra partita importante”.

