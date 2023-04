Nella prima delle due settimane di riposo del torneo di Eccellenza, sabato si è giocato il recupero della quarta giornata tra Tharros e Maracalagonis. La capolista oristanese non si è risparmiata, piegando le biancoblù per 15-0. In grande evidenza Sanna (autrice di cinque reti), poi Demartis e Pau (con una doppietta a testa). Casula, Farris, Cadoni, Rattu, Rassu e Liscia hanno arrotondato il bottino per una Tharros, che chiude il girone di andata a punteggio pieno con dodici punti, con il secondo attacco (trentadue le reti fatte) e la miglior difesa (un sol gol al passivo finora).

Tharros leader

La classifica, che evidenzia anche come nelle cinque giornate disputate non ci sia stato nemmeno un pareggio, vede il Caprera al secondo posto con nove punti (e il miglior attacco con trentatrè reti), poi il Cagliari terzo a sei punti, la Torres a tre, e il Maracalagonis ancora fermo a zero punti. Il torneo riprenderà il prossimo 16 aprile, con la prima giornata di ritorno, che vedrà opposte Cagliari e Maracalagonis, e Torres e Caprera, mentre riposerà la Tharros. Intanto durante la sosta gli occhi sono puntati sul Torneo delle Regioni che vedrà impegnata la Rappresentativa sarda. Nel pomeriggio di ieri a Oristano si è tenuto il primo raduno delle venticinque giocatrici selezionate dal tecnico Giuseppe Panarello. Giovedì prossimo un secondo raduno precederà la partenza per il ritiro di Mondovì in Piemonte, e poi a partire dal 21 aprile la Rappresentativa sarda affronterà Liguria, Campania e Toscana, avversarie del girone.

Su Planu ancora ko in C

Altra sconfitta per il Su Planu in C. A Meda le selarginee rimediano un pesante 7-1 (rete di Marta per le biancoblù), che a sette turni dal termine suona quasi come una condanna, considerato l’ultimo posto in classifica, con un solo punto all’attivo e ben nove di distacco dalla zona playout. Dopo la pausa pasquale, nell’anticipo della ventiquattresima giornata di sabato 15 aprile, la squadra di Giuseppe Panarello riceve la Azalee Solbiatese, quinta forza del girone A.

