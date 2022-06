È al lavoro la Tharros in vista della prossima stagione che la rivedrà ai nastri di partenza del torneo di Eccellenza. La società, che nei giorni scorsi ha compiuto 117 anni, del patron Tonio Mura si sta preparando tra conferme e obiettivi per rinforzare la rosa che sarà a disposizione di mister Maurizio Firinu.

Idee chiare. Una rosa già forte, solamente da migliorare. Nessuna ufficialità, ma gli obiettivi del sodalizio oristanese sono chiari. “Ci stiamo muovendo – commenta Mura – su tutti i fronti, però fino a quando non ci sono le firme non ci sarà nemmeno l’ufficialità. Vogliamo prendere 2 centrocampisti, una punta e un difensore centrale. Abbiamo delle priorità, vogliamo prendere giocatori importanti, di categoria superiore”. Intanto la società si è arricchita di un nuovo Direttore Sportivo: “Sta lavorando con noi – conferma il patron oristanese – Ignazio Cambosu, in passato anche a Guspini e Arbus, grande conoscitore del campionato che andremo a disputare”.

Il torneo. Sarà un campionato lungo e difficile, il prossimo di Eccellenza, che vedrà la Tharros nella situazione di doversi ambientare e conoscere la nuova realtà. “Puntiamo – prosegue Mura – ad una posizione tranquilla e prenderci qualche soddisfazione. Vorremmo salvarci tranquillamente e conoscere la categoria. Più in là proveremo di sicuro il salto di categoria”.

Conferme. In panchina è arrivata la conferma per Firinu e il suo staff che, dall’inizio della preparazione, potrà contare anche sull’apporto del tecnico in seconda Davide Spiga, già con lui nell’esperienza di Arborea. Anche la rosa a disposizione dell’allenatore oristanese riparte da alcuni punti fermi. “Confermati – prosegue Mura – in difesa Stevanato, Fresu, Boi, Orrù, Lasi, a centrocampo Perilli, Atzori, Lai e Sanna in avanti”.

Abbonamenti. Intanto prosegue la campagna abbonamenti in vista del campionato. “Più la gente ci è vicino – conclude Mura – e più grandi saranno gli stimoli per migliorarci sempre e allestire una squadra competitiva”.

