La 16ª di ritorno del girone Sud dell’A2 femminile di basket riserva due impegni casalinghi a Techfind Selargius e Cus Cagliari.

Il San Salvatore. Le giallonere di coach Roberto Fioretto, reduci dal lungo stop causato dal Covid e dalla sconfitta col Matelica (54-62) di sabato scorso, alle 18 di domani ospiteranno Il Palagiaccio Firenze. Le toscane, terze con 10 vittorie in 15 partite, se da un lato non sono il miglior cliente per una squadra che lavora per ritrovare forma e smalto, dall’altro potrebbero offrire alle selargine uno stimolo maggiore anche sul piano mentale, visto che col Matelica si era pagato l’approccio non impeccabile avuto soprattutto nella prima frazione. Domani al PalaVienna arriverà l’esterna Marta Rossini, che viaggia con una media di 18,4 punti a partita, ma la Techfind proverà ad alzare i ritmi e a dire la sua dopo una settimana di intenso lavoro. “Il tempo perso non si recupera in una settimana, non siamo al massimo ma mi aspetto una gara ben diversa e un atteggiamento più positivo. Firenze è un avversario alla nostra portata”, sottolinea il tecnico Fioretto.

Il Cus. Intanto, dopo il rinvio del match col Savona, già scalpita in vista dell’incontro col Battipaglia, in programma a Sa Duchessa alle 19.15. All’andata finì 37-34, una sconfitta che domani le universitarie proveranno a riscattare, col doppio obiettivo di cancellare anche l’ultimo risultato negativo, quel 60-55 siglato dal Matelica al PalaCus due settimane fa. “All’andata era stato un incontro dominato dalle difese, ora proveremo a dimostrare di aver compiuto dei miglioramenti nella metà campo offensiva”, anticipa coach Federico Xaxa. “Battipaglia ha un allenatore che lavora bene e consente alle giovani talentuose di emergere, dovremo giocare con intensità per 40 minuti: sarà una sfida molto importante per il prosieguo della nostra stagione”.

