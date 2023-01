Il girone di ritorno della A2 femminile di basket si è aperto nel migliore dei modi per la Techfind Selargius, che ha centrato il quarto successo consecutivo battendo al PalaVienna il Firenze per 65-56 ed è balzato al quinto posto con 18 punti, a -2 dal gruppo di testa. Il Cus Cagliari, invece, ha dominato a lungo la gara giocata in casa dell’Umbertide, che però ha vinto 61-59 grazie alla rimonta realizzata nell’ultima frazione e ha lasciato le universitarie all'ultimo posto del girone ancora a quota 2.

Poker Techfind. Un super San Salvatore ha aperto l’incontro in maniera impeccabile e, dopo un parziale di 15-3, è arrivato al 10’ sul 24-8 e nel quarto successivo ha scavato il solco portandosi sul 43-25. La reazione del Firenze, tuttavia, non si è fatta attendere, le toscane hanno ricucito lo strappo e toccato due volte il -8 prima del -10 (57-47) di fine del terzo quarto. Le ospiti hanno tentano il tutto per tutto, ma il -4 del Palagiaccio non ha destabilizzato le giallonere (60-56 al 34’), che hanno ristabilito un distacco più cospicuo con Granzotto, Mura e Ceccarelli.

“Siamo contenti, stiamo facendo delle belle cose. Contro Firenze abbiamo sempre condotto, riuscendo ad andare anche sul +18. Era normale che ci fosse anche una reazione da parte di Firenze, del resto non era quarto in classifica per caso. Le ragazze sono state splendide, tutte hanno dato un apporto importante. Abbiamo un ottimo gruppo e non ci servono altri interventi sul mercato, in questo momento va bene così”, ha commentato il presidente selargino Marco Mura.

“Abbiamo battuto la quarta in classifica e ribaltato la differenza canestri. Dobbiamo lavorare giorno per giorno, poi vedremo dove potremo arrivare. Abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con tutti e dobbiamo continuare così, le ragazze si impegnano tanto, lavorano col sorriso e hanno voglia di fare. Se capitano momenti di difficoltà riescono subito a ricompattarsi e si tirano su. Io mi sto trovando benissimo qui e sono felice”, ha aggiunto il coach Simone Righi.

Il Cus Cagliari. Il primo quarto, equilibrato, si è chiuso sul 16-15, poi le universitarie hanno toccato il +14 e sono arrivate al giro di boa sul 29-38, gap che le umbre hanno ridotto fino al -1 nella terza frazione, in cui la reazione di Caldaro è stata decisiva per giungere al 30’ sul 40-46. Gli ultimi 10’ sono ricchi di insidie: il Cus tiene con Giangrasso e Caldaro, ma le padrone di casa mettono la freccia e, anche dopo il successivo pareggio di Caldaro, hanno siglato il +2 decisivo con Stroscio. “Il nostro obiettivo primario era vincere e lo abbiamo dimostrato dominando per più di tre quarti. Negli ultimi 5’ la poca lucidità difensiva ha concesso vantaggi facili alle avversarie” ha commentato coach Federico Xaxa. “La crescita è notevole, provare a vincere a Patti e Umbertide significa che ci siamo: siamo pronti per il rush finale”.

Techfind Selargius-Firenze 65-56

(24-8; 19-17; 14-22; 8-9)

Techfind San Salvatore Selargius: Aispurua 5, Mura 2, Granzotto 19, Ceccarelli 8, Srot 18, Pandori 7, Pinna, Vargiu ne, Valenti ne, Corongiu ne, Poddighe ne, Makurat 6. Allenatore Simone Righi.

Palagiaccio Firenze: Cremona 9, Obeuh 9, S. Rossini 10, Reani 11, De Cassan 7, M. Rossini ne, Torricelli ne, Poggio 4, Polini ne, Capra 6. Allenatore Stefano Corsini.

Umbertide - Cus Cagliari 61-59

(16-15; 13-23; 11-8; 21-13)

La Bottega del Tartufo Umbertide: D’Angelo 7, Scarpato 15, Boric 10, Stroscio 16, Paolocci 10, Pompei, Giudice 3, Bartolini, Avonto, Gambelunghe, Cassetta, Cupellaro. Allenatore Michele Staccini.

Cus Cagliari: Puggioni 3, Giangrasso 5, Gagliano 6, Stawinska 6, Striulli 11, Paoletti 13, Caldaro 15, Venanzi, Saias, Usai. Allenatore Federico Xaxa.

