Nel girone Sud del campionato nazionale di Serie A2 Femminile sarà solo una compagine sarda a scendere in campo nel weekend. Si tratta della Techfind San Salvatore, a Roseto, mentre il Cus Cagliari ha rinviato il suo impegno contro La Spezia.

Techfind San Salvatore Selargius. Dopo la bella vittoria su Umbertide per le selargine è tempo di trovare continuità di risultati. L’occasione è domenica, sul campo delle Panthers Roseto, formazione affamata di punti salvezza nel girone. La vittoria maturata sabato scorso al PalaVienna è stata utile al morale ma soprattutto alla classifica delle selargine, ora seste nel gruppone che comprende anche Umbertide, Savona e Matelica. La strada per i playoff è complicata, ma pienamente percorribile: “È stato un successo determinante contro una squadra molto valida – evidenzia l’ala del San Salvatore, Claudia Vargiu – i due punti ci danno la carica giusta per affrontare le prossime partite. Dopo un primo tempo sottotono, il gruppo ha avuto la giusta reazione per far fronte al momento di difficoltà, con una prestazione finale da incorniciare”. Reduce da 5 sconfitte consecutive, Roseto vuole vincere per abbandonare al più presto l’ultima piazza, che vuol dire retrocessione diretta in Serie B. Palla a due domenica, ore 18, al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi.

Cus Cagliari. Le universitarie, dopo la sconfitta infrasettimanale in quel di Empoli, stanno sfruttando qualche giorno di pausa per ricaricare le pile e prepararsi al meglio in vista del rush finale di stagione. La gara contro La Spezia, inizialmente in programma domani, è stata rinviata al 12 aprile (alle 17) su richiesta della compagine ligure. Striulli e compagne ritorneranno in campo sabato 25 marzo, sul parquet della Givova Battipaglia.

