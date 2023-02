Due significativi impegni casalinghi per Techfind Selargius e Cus Cagliari, che nel pomeriggio di domani ospiteranno rispettivamente le siciliane del Patti e le romane della Stella Azzurra.

Alle 15, al PalaVienna, andrà in scena il derby delle isole, che vedrà le giallonere, settime con 20 punti, affrontare la vice capolista Alma Patti, che ha sei lunghezze di vantaggio ma arriva in Sardegna dopo la sconfitta interna per 65-75 subita per mano del Matelica.

Alle 16, a Sa Duchessa, si giocherà un incontro pesantissimo in chiave salvezza. Le universitarie, ultime con 4 punti, ospiteranno la Stella Azzurra, quartultima a quota 10. Lo scorso weekend, entrambe le squadre erano rimaste ai box dopo il rinvio di Empoli-Cus Cagliari e Roseto-Roma, mentre nel fine settimana precedente le cussine erano state sconfitte 40-51 nello scontro diretto con l’Ancona e le laziali si erano imposte 67-56 sull’Umbertide.

I commenti. In casa Techfind a parlare è la guardia Martina Pandori: “I playoff sono il nostro obiettivo, siamo coscienti di poterli raggiungere, per questo dobbiamo pensare una partita alla volta. Tanti scontri diretti li affronteremo in casa, dove riusciamo a esprimerci al meglio, ma dobbiamo stare attente a non lasciare punti per strada contro squadre più indietro in classifica. Percepisco tanta fiducia da parte di staff e compagne, mi sento più coinvolta, gioco serenamente e provo a dare sempre il massimo”.

Il coach del Cus Cagliari, Federico Xaxa, chiama a raccolta il pubblico cagliaritano. “Roma è un’ottima squadra, sono ben allenate e sarà una gara durissima, ma ci sentiamo pronti ad affrontare questo genere di partite. Vogliamo mettere in campo il nostro sistema di gioco con grande determinazione. Stiamo attraversando un momento complesso. In queste settimane abbiamo lavorato tanto per trasformare la nostra grandissima voglia di riscatto e la nostra straordinaria emotività in aggressività sul campo. Il mio personale auspicio è quello di poter avere al palazzetto la grande famiglia Cus. Abbiamo bisogno di tutti i nostri sostenitori”.

© Riproduzione riservata