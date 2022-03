Giornata interlocutoria nei due gironi regionali del campionato di Promozione di basket.

Sud. Vince la capolista Sulcis Spes Sant’Antioco, contro l’ostico Su Planu, per 63-49. Tra i sulcitani da segnalare la prestazione di Aralossi, top scorer con 24 punti. Vittoria importante, che permette al quintetto allenato di Paolo Massidda di mantenere due punti di vantaggio sul Poetto, a sua volta vittorioso contro il Madas Siliqua, per 73-30, con un Caschili da 17 punti personali. Colpo esterno del Sinis, che si affaccia al terzo posto con diverse gare da recuperare, sul parquet dello Spirito Sportivo (38-50). Chiude il quadro di giornata la vittoria del Basket Quartu A, nel derby con il Basket Quartu B (52-70).

Nord. Ritorna al successo l’Aurea Sassari, trascinata da un Matta che realizza 23 punti, in casa della Demones Ozieri, per 67-74. Alle spalle, nona vittoria di fila per la Gabetti Masters (con Cesaraccio che ne firma 22 personali) contro Arzachena (99-41). Vittorie esterne per Nuoro (66-82 contro Macomer 2.0) e CMB Porto Torres (42-50 sulla Ichnos Nuoro). Chiude, infine, la vittoria della 80&Co. Basket contro la Santa Croce (79-69).

