La squadra olimpica italiana di vela ritorna a Cagliari. Da mercoledì 1° dicembre, il capoluogo sarà di nuovo la base dei raduni azzurri, già inseriti nella campagna per i giochi di Parigi 2024.

Le flotte in arrivo. Quattro le flotte che fino al 20 dicembre, in momenti diversi, faranno base allo Yacht Club Cagliari e Windsurfing Club Cagliari. I primi ad arrivare saranno gli specialisti della Formula Kite. Per Lorenzo Boschetti, Alessio Brasili, Mario Calbucci, Riccardo Pianosi, Tiana Laporte, Maggie Pescetto e Sofia Tomasoni si tratta in realtà di un ritorno a stretto giro: già a metà ottobre avevano testato le acque del Poetto, durante il Sardinia Grand Slam.

Giovedì è previsto l’arrivo dei catamarani Nacra 17, capitanati da Ruggero Tita e Caterina Banti, oro olimpico a Tokyo. In squadra anche Gianluigi Ugolini-Maria Giubilei e Vittorio Bissaro-Maelle Frascari.

Lo stesso giorno si attendono anche i tre doppi 49er (Marco Anessi-Edoardo Gamba, Uberto Crivelli-Giulio Calabrò, Simone Ferrarese-Leonardo Chistè) e altrettanti 49er fx (Carlotta Omari-Sveva Carraro, Alexandra Stalder-Silvia Speri, Jana Germani-Giorgia Bertuzzi) mentre la settimana seguente sarà la volta dei windsurf IQFoil.

Ancora Cagliari. Il capoluogo sarà così l’epicentro della preparazione olimpica azzurra, come già accaduto più volte in passato. “Cagliari è una base di allenamento strategica per la nostra squadra”, ha confermato il direttore tecnico, Michele Marchesini, “le condizioni meteomarine sono interessanti e consentono di svolgere programmi completi di preparazione. Sono ormai parecchi anni, che scelgo di incentrare la preparazione invernale di buona parte delle classi in queste acque”.

© Riproduzione riservata