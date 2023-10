La palermitana Giorgia Pedone si è aggiudicata il terzo dei sei tornei Itf Combined organizzati da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, Pedone, al primo successo Itf in carriera, ha battuto la qualificata spagnola Ane Mintegi Del Olmo col punteggio di 6-2, 7-5.

Nel frattempo, hanno preso il via le qualificazioni al quarto torneo Itf Combined maschile, mentre quelle femminili cominceranno nella giornata di domani.

Oggi sei sardi in gara al primo turno. Marco Dessì, che ha battuto 6-4, 6-3 Leonardo Borrelli, si giocherà un posto in tabellone con Giorgio Ricca, capace di rifilare un doppio 6-0 ad Alberto Sanna. L’esperto olandese Thiemo De Bakker, ex top 40 Atp, ha invece sconfitto 6-1, 6-2 Paolo Emilio Cossu Floris. Eliminati anche Matteo Mura, battuto 6-3, 6-3 da Pietro Marino, Niccolò Dessì, fermato sul 6-2, 6-1 da Gian Marco Ortenzi, e Leonardo Mazzucchelli, sconfitto 6-1, 6-0 da Luciano Carraro.

