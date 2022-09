Golfo Aranci incorona la Sardegna. Al Palahorse Ippopark la squadra dei Quattro Mori si impone in finale sulla Lombardia, e fa sua per la prima volta la Coppa Italia di Polo Pony.

Il successo nella quarta e ultima tappa del circuito federale organizzato dalla Fise col coordinamento della K-Polo Asd è arrivato sul campo del circolo guidato da Piera Monti, delegata della Fise sarda per il polo, che ha preparato la formazione isolana portandola nel giro di un anno e mezzo dal debutto al trono della disciplina sulla quale le federazioni nazionale e regionali puntano molto.

Appaiata alla vigilia in vetta alla classifica alla selezione lombarda, nella giornata di sabato la compagine composta da due terzetti ha sconfitto quella avversaria, Sardegna 1-Lombardia 2 per 4-2 e Sardegna 2-Lombardia 1 per 3-2. Le gare di domenica sono servite per definire il vincitore della quarta tappa, che è risultato il terzetto composto da Giorgia Lai, indicata alla fine del torneo come la migliore giocatrice, Anna Deiana, che ha montato Amoroso, miglior pony, e Anita Putzu. Ma il successo in Coppa Italia è di tutto il gruppo, che si è distinto pure con l'altro terzetto formato da Maria Riu, Cristian Ledda e Francesca Dessena. Sul terzo gradino del podio il Piemonte davanti al Veneto.

Arbitro d'eccezione della manifestazione l'ex nazionale di Polo e ora tecnico Franco Piazza.

