La Sardegna Marmi Cagliari non vuole fermarsi. Dopo aver ottenuto la prima vittoria in campionato sabato scorso, al PalaRestivo, contro Benevento, le virtussine di coach Fabrizio Staico sono pronte per una la seconda trasferta della loro avventura in Serie A2 Femminile: domani (ore 21) sul difficile parquet del Jolly Acli Livorno.

Al ritorno nella categoria, la formazione labronica si è strutturata con un nuovo assetto dirigenziale e ha allestito un organico di tutto rispetto, nel quale figurano elementi di esperienza come Liliana Miccio (affermata "bomber" di A2, vista in biancoblù nel 2010/11), Allegra Botteghi e l'ex Francesca Orsini. La miglior realizzatrice della sua squadra è, però,la lunga svedese Amanda Okodugha: finora 19 punti e 23 rimbalzi.

Le toscane, fin qui, hanno ottenuto una vittoria contro Moncalieri e una sconfitta sul campo di Costa Masnaga.

«Ci aspetta una partita difficile», dice l'assistant coach della Virtus Fabrizio Zirone, «sia perché siamo in trasferta, sia perché Livorno è una bella squadra, ben allenata, con le idee chiare e le tanti opzioni che arrivano da una rosa importante. Andiamo a giocare con la consapevolezza di fare la nostra partita, poi sarà il campo, come sempre, verdetto finale». Sulla fisicità di Livorno: «Hanno a disposizione tanti centimetri sotto le plance. Okodugha è molto fisica, Georgieva ha più opzioni in quanto gioca più lontana dal canestro, la stessa Orsini non è facile da contenere. Ma devo dire che anche il reparto esterno non è da meno. Wojtala è una giocatrice che assieme a Miccio, nello stesso reparto sanno fare canestro. Una squadra davvero complessa».

La Sardegna Marmi spera di riavere a disposizione Tea Peric, assente per infortunio nell'ultimo match: «Non è al meglio», spiega, «ha fatto tanto lavoro differenziato, ma il dubbio sul suo utilizzo rimarrà fino all’ultimo minuto per decidere cosa fare. L’importante è recuperarla e soprattutto non bruciare le tappe in modo che abbia un recupero completo e totale. Per questa gara rimane tanta incertezza».

© Riproduzione riservata