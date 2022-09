Poche settimane ancora di attesa per l’appuntamento principale della stagione dei Cadetti. Dal primo al 2 ottobre, allo stadio Giovanni Chiggiato di Caorle, si terrà il Trofeo delle Regioni su pista, un appuntamento che coinvolgerà i migliori under 16 provenienti da tutta Italia.

La Sardegna sarà al via con un rappresentativa di 35 atleti, di cui 17 uomini e 18 donne. Una rappresentativa dove sono vari i giovani di talento e da cui emergono tre punti di diamante che possono giocarsi una medaglia importante: si tratta dei due primatisti sardi Cadetti sui 300 Diego Nappi e Laura Frattaroli e di Francesco Alpigiano nell’Esathlon. Sia Nappi che Frattaroli presentano il primo accredito tra gli iscritti: Nappi ha il tempo di 35’’10, siglato il 31 luglio a Sestriere, mentre la Frattaroli ha corso in 39’’29 a Parma il 19 giugno. Per entrambi l’occasione di salire sul podio e limare centesimi al proprio personale. Da tenere d’occhio, nel salto in lungo, anche Salvatore Mutzette quest’anno autore di una stagione in cui è cresciuto costantemente.

“Ci presentiamo a questi campionati italiani con tre punte di valore, che possono salire sul podio’’, il commento di Fabrizio Fanni, Fiduciario Tecnico Regionale. “Alpigiano, Frattaroli e Nappi hanno tutte le carte in regola per fare bene. Così come gli altri ragazzi: per alcuni sarà la prima gara importante, l’emozione sarà notevole’’. Con quali obiettivi partirà la Sardegna alla volta di Caorle? “Puntiamo a migliorarci’’, conclude Fanni, “possiamo fare bene anche nelle staffette 4x100. Cercheremo di dare il massimo, onorando la bandiera dei Quattro Mori’’.

© Riproduzione riservata