Quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta: questo lo score delle sei squadre sarde impegnate nella quarta giornata del campionato nazionale di Serie B di tennis a squadre.

Maschile. Nella B1 maschile, il Tc Terranova ha perso 4-2 a Ravenna, sui campi del Ct Zavaglia, capolista imbattuta.

In B2, prima vittoria stagionale per il Tc Porto Torres, che batte 6-0 il fanalino di coda Ferratella. In vetta c'è il Tc Alghero, con tre vittorie su tre: ieri ha vinto 4-2 in casa dell'Accademia Montani, nella prima trasferta a Roma dopo due match casalinghi. Pareggio interno per la Torres, Tennis, 3-3 contro i romani del Forum Sport Center.

Le donne. Nella B1 femminile, quarta vittoria in altrettanti incontro per la capolista Tc Cagliari, che batte 3-1 il Country Club Cuneo. In B2, la Torres sbanca 4-0 i campi dell'Angiulli Bari.

