L’esplosione di gioia è arrivata al triplice fischio finale del direttore di gara nella sfida vinta a Sini per 2-3 (gol di Orrù e doppietta di Pili). Successo che permette alla Sanverese, dopo una sola stagione, di ritornare in Prima Categoria. L’undici allenato da Roberto Sau, infatti, ha ottenuto la promozione matematica, vincendo il girone D di Seconda Categoria, con 3 turni di anticipo.

È tanta la soddisfazione per il risultato ottenuto. «Sulla carta potevamo essere favoriti – commenta Sau – prendendo 5 giocatori che disputavano un campionato di categoria superiore, ragazzi con la quale ho avuto già il piacere di lavorare in passato e che ringrazio per avermi seguito in questa nuova avventura. In seguito, però, Mastinu e Perra li abbiamo persi per buona parte della stagione e abbiamo lavorato sui ragazzi che erano a San Vero dagli anni scorsi. Sono cresciuti come rendimento e tutto l’insieme ci ha permesso di fare 19 risultati utili di fila».

Una marcia impressionante, con 17 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Per il tecnico è la quinta promozione della sua carriera, dopo Santa Giusta (doppio salto dalla Terza alla Prima), San Marco Cabras e Tramatza.

Un risultato arrivato grazie a delle componenti fondamentali. «La costanza di rendimento e l’amalgama – prosegue il mister della Sanverese – che abbiamo trovato tra staff, giocatori e dirigenti. Grazie a questo abbiamo ottenuto due strisce da 5 e 7 vittorie di fila che ci hanno permesso di viaggiare a ritmi alti. Il punto cruciale credo sia arrivato alla fine del girone di andata. Avevamo 3 partite importanti e tra queste le trasferte contro la seconda e la terza in classifica. Abbiamo fatto 3 vittorie di fila, due contro Busachese e Atzara, nostre dirette concorrenti».

Ora è il tempo di festeggiare. «Siamo soddisfatti e contenti – conclude Sau – di aver portato tanti giocatori in campo. Dopo questo risultato voglio ringraziare i miei collaboratori Piero Palmas, Gianluca Bellu, il fisioterapista Carmelo Giunta e chi ha lavorato dietro le quinte dando un contributo importante. Infine ringrazio il paese perché ci ha sempre sostenuto e seguito in massa, anche nell’ultima partita che ci ha dato la promozione matematica a Sini».

