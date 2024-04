Tra le protagoniste della stagione dell’Hermaea Olbia, terminata domenica con la conquista della salvezza, c’è Sophie Blasi. Al primo anno in biancoblù, il libero interviene alla fine del campionato di A2 femminile di volley, che si è chiuso al GeoPalace col successo sulla Vtb Fcredil Bologna, sfida che ha incoronato come mvp la banda Laura Partenio, altra protagonista della stagione fin dal suo arrivo in Gallura a dicembre.

“Abbiamo fatto una stagione molto complicata con tanti alti e bassi, però credo che nell’ultimo periodo abbiamo espresso una pallavolo molto molto buona: la poule salvezza è andata benissimo in quasi tutte le partite, e questo lo dimostra”, spiega Blasi dopo l’ultimo atto, valso la conferma della categoria per l’undicesimo anno consecutivo.

“Contro Bologna all’ultimo turno l’obiettivo era fare almeno un punto, poi è arrivata la vittoria 3-0. Abbiamo giocato molto bene, siamo riuscite a imporre il nostro gioco e ce lo meritiamo: è stata una stagione difficile, in questo campionato nessuna partita è da sottovalutare”, aggiunge la 21enne giocatrice, cresciuta tra Montale e Brescia. “Dal punto di vista individuale, sono molto contenta: sono cresciuta tantissimo, per me è la seconda stagione in questo ruolo, per cui ringrazio la società e lo staff tecnico per la fiducia. Quanto alla squadra – aggiunge Blasi – gli obiettivi a inizio anno erano altri, ma nonostante la poule salvezza abbiamo sempre dato il massimo, centrando l’obiettivo di portarla a casa. Nel male direi che, alla fine, è andata molto molto bene”.

