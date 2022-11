La Riforma dello sport, soprattutto nei suoi aspetti fiscali e retributivi, è dietro l'angolo, ma i club già tremano, compresi quelli del Sulcis Iglesiente che notoriamente non navigano in buone acque economiche.

L'argomento è stato analizzato nel dettaglio oggi nel convegno che la Msp, ente di promozione riconosciuto dal Coni, ha organizzato in città con i delegati regionali Msp Alberto Borsetti, provinciale Luciano Zara, il tributarista Roberto Straguzzi, l'avvocato Massimo Floris, l'assessora comunale allo Sport Giorgia Meli.

I delegati Msp Alberto Borsetti e Luciano Zara (L'Unione Sarda - Scano)

«Dal prossimo primo gennaio - analizza Borsetti - scattano novità in tema fiscale per gli istruttori e i collaboratori che rischiano di produrre maggiori costi per i club: è pur vero che le nuove normative propongono agevolazioni in tema di partite Iva ma l'auspicio è che i sodalizi non subiscano davvero delle ripercussioni».

Molti i partecipanti al convegno, fra cui il delegato Msp Sulcis Zara: «Preoccupazione e spavento fra le associazioni sportive del territorio - ammette - ma anche interesse per delle novità fiscali che potrebbero fare emergere nuove positive situazioni». Come la possibilità per gli istruttori di avere partite Iva agevolate.

