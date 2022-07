Come di consueto, la Raimond Sassari rimane estremamente attiva sul mercato e, dopo l’arrivo di Josip Grbavac e Srdjan Mijatovic, il sodalizio turritano ha rinforzato il roster con l’arrivo del pivot modenese Enrico Aldani.

Il giocatore, classe 2002, è arrivato in prestito dal Trieste, squadra con cui ha giocato l’ultima stagione nella massima serie, e offrirà a coach Luigi Passino una giovane ma valida alternativa a Damir Halilkovic, confermato dopo il primo anno in rossoblù.

“Ho scelto Sassari perché potrà essere una tappa fondamentale nel mio percorso di crescita. È una squadra ambiziosa e giocheremo per vincere, vogliamo ottenere risultati prestigiosi in Italia e in Europa e io sono entusiasta e pronto a offrire il mio apporto”, ha commentato Aldani, che in carriera ha giocato due anni in A2 con Casalgrande e, come detto, l’ultima stagione a Trieste nella massima serie, sarà presto impegnato all’Europeo U20 con la nazionale italiana.

Mondiale U20 Femminile. A proposito di nazionali, oggi si è chiuso il cammino della squadra azzurra al Mondiale U20 femminile giocato in Slovenia.

Tra le italiane anche la nuorese Luisella Podda, da due anni in forze alla Pontinia. La giocatrice sarda e le sue compagne, dopo le sconfitte nel Preliminary Round contro Argentina (20-25), Danimarca (26-31) e Montenegro (29-22) e Main Round contro Corea (35-28) e Brasile (23-21), hanno ottenuto due vittorie nelle gare per i piazzamenti.

In virtù dei successi ottenuti ieri sugli Stati Uniti (36-17) e oggi sull’Iran (20-35), l’Italia ha chiuso il Mondiale al 29º posto. Oggi Luisella Podda ha realizzato due reti, il gol del 2-0 al 2’ e quello del 26-14 al 43’.

