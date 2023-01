Weekend vincente per le squadre sarde in corsa nei campionati maschili nazionali di pallamano. Nella 4ª giornata di ritorno della A Gold, la Raimond Sassari ha sconfitto il Romagna per 22-26 ed è balzata a quota 21 punti, al sesto posto in classifica con una lunghezza di vantaggio sul Bolzano, che ha disputato però due partite in meno.

I rossoblù, che nella prima mezz’ora avevano subito solo 9 reti e ne avevano realizzato 15, hanno concesso qualche attacco di troppo nella ripresa ma conservato comunque il vantaggio senza correre troppi rischi. Migliori realizzatori Hamouda, Nardin e Halilkovic con sei reti ciascuno, e Bronzo, fermo a cinque.

«Contavano i due punti e i due punti sono arrivati, ma va detto che non è stata la nostra miglior partita. Nel primo tempo abbiamo difeso molto bene, nel secondo siamo un po’ calati mentalmente e siamo stati poco lucidi in attacco, abbiamo sbagliato tanti tiri e soprattutto perso tanti palloni, ma nonostante tutto abbiamo sempre mantenuto quei 4-5 gol di margine, quindi la gara non è mai stata in discussione», ha spiegato il direttore sportivo rossoblù Andrea Giordo. «Ora ci tuffiamo in dieci giorni decisivi per il nostro campionato: incontreremo il Conversano prima in A Gold e poi in Coppa Italia, servirà una Raimond lucida e al cento percento per poter invertire i favori del pronostico e portare a casa due vittorie».

A2 maschile. Nel girone B della serie cadetta, la Verdeazzurro Sassari ha battuto il Modena per 30-24 e consolidato il sesto posto che vale i playoff. Dopo la quarta di ritorno, i turritani hanno 19 punti e un bilancio di nove vittorie, un pari e sei sconfitte. Nel match giocato al PalaSantoru, il sodalizio sassarese ha chiuso il primo tempo avanti 16-14 e completato l’opera nella ripresa trascinato dai soliti Bianco (7), Mota Noboa (6), Cherosu (5) e Arteaga (4).

