Dopo quattro sconfitte consecutive, la Raimond Sassari ha ritrovato il successo nella A Gold di pallamano imponendosi 27-31 sul campo della Banca Popolare di Fondi. Una vittoria preziosa per i rossoblù di coach Lorenzo Vosca, che sono riusciti a tenere il passo delle altre formazioni di vertice, tutte vittoriose, e sono rimasti a -4 dalla zona playoff, occupando sempre il settimo posto. E non solo. Si tratta di una significativa iniezione di fiducia in vista di mercoledì, quando alle 18 il sodalizio sardo, detentore della Coppa Italia, sarà impegnato, a Chieti, nella finalissima contro gli scudettati del Conversano che assegnerà Supercoppa Italiana.

La gara. I turritani hanno cercato subito lo strappo (3-6 al 15’) e la reazione del Fondi, tornato sul -1 (8-9) al 21’, non è bastata a riaprire i conti. La Raimond ha chiuso il primo tempo in crescendo e, arrivata all’intervallo sull’11-16, ha completato l’opera nella ripresa toccando anche il +11 (16-27) prima della fiammata finale che ha permesso al Fondi di ridurre il gap. Tra i sassaresi, i migliori realizzatori sono stati Nardin e Hamouda con sei reti, seguito da Bronzo, a quota quattro, mentre tari padroni di casa si è distinto Canete, top scorer con otto gol.

A2 maschile. Nel girone B della A2 maschile, la Verdeazzurro Sassari ha vinto l’ultima partita dell’anno 2022 battendo il Bologna United per 28-25. I sassaresi, che avevano chiuso il primo tempo avanti 16-12, hanno conquistato l’intera posta in palio grazie alle reti di Mota Noboa (8), Bianco e De San Roque (6) e Rios (5) e restano in zona playoff, sesti con 17 punti.

© Riproduzione riservata