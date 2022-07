La Raimond Sassari inizia la preparazione e svela le carte in vista della prossima stagione, che si preannuncia più impegnativa che mai. Oltre al campionato di A1 maschile di pallamano, i rossoblù hanno come obiettivo anche la Coppa Italia, già vinta nel 2022, la Supercoppa e un lungo cammino in Ehf Cup, che scatterà col primo turno contro il Brixen (11 e 18 settembre).

Oltre ai nuovi acquisti messi a disposizione di coach Luigi Passino - Josip Grbavac, Srdijan Mijatovic, Enrico Aldini e Rodolfo Malandrin De Oliveira - la Raimond ha deciso di potenziare anche l’organigramma societario con un innesto di peso. Si tratta del nuovo vicepresidente Marco Santandrea, molto noto nel mondo della pallamano in quanto ex presidente dell’Ego Siena. “Con Marco Santandrea ci siamo conosciuti in occasione della Coppa Italia giocata prima della pandemia e c’è subito stato un buon feeling. L’ho convinto a collaborare con noi e, assieme a Silvio Ruggeri, sarà uno dei due vice presidenti”, ha spiegato il direttore sportivo Andrea Giordo.

“Un feeling a 360 gradi, in ambito sportivo ma anche su aspetti legati a marketing e immagine. Il progetto Siena si è chiuso a malincuore e adesso sono qui perché conosco bene la mentalità di Andrea Giordo, la serietà e la passione della Raimond e voglio offrire il mio supporto. La Raimond fin qui ha fatto un gran lavoro e ci sono le basi per attrarre un grande sponsor nazionale”, ha spiegato Santandrea.

“La Supercoppa è una gara secca e cercheremo di portarcela a casa. Ogni anno riusciamo a fare meglio della stagione precedente. Abbiamo ampliato il gruppo dirigente perché per poter ambire a determinati risultati e soprattutto consolidarli nel tempo serve una struttura societaria di un certo tipo. Questa squadra è appetibile per gli sponsor locali, nazionali e internazionali”, ha concluso Giordo.

© Riproduzione riservata