La Raimond Sassari, nella A Gold di pallamano, occupa il settimo a quota 15 dopo che Federazione ha riammesso il Rubiera e restituito i punti che erano stati sottratti dopo la sua esclusione. Tuttavia, il punticino reso ai turritani non è sufficiente per riportarli nella zona playoff, poiché il quarto posto è ancora a quattro lunghezze di distanza.

È l’unico rimedio per cambiare le cose è tornare tornare a vincere, fin da stasera, quando alle 18.30 i rossoblù di coach Luigi Passino ospiteranno proprio il Merano, quarta forza del torneo. Come una settimana fa, quando si presentò realizzando 10 gol in casa del Fasano, la Raimond potrà contare sul nuovo straniero, il nazionale tunisino classe 1988, Hatem Hamouda.

La società sassarese ha scelto di affidarsi a un terzino di grande esperienza, che vanta un titolo tunisino, una supercoppa e una Champions League d’Africa, e ha giocato anche in Libia, Francia, Turchia, Qatar, Arabia Saudita e Romania nonché disputato, tra gli altri, due mondiali.

In campo nel weekend anche le altre squadre sarde. In A2 maschile, la Verdeazzurro Sassari, sesta, alle 11 di domani ospiterà il San Lazzaro terzo in classifica (a +4 dai sardi) al PalaSantoru. Nella serie cadetta femminile, oggi Raimond Sassari-Ferrarin, Città del Redentore-Leno e Leonessa Brescia-Lions Sassari.

