La Raimond Sassari si prepara a vivere un’altra stagione da protagonista nell’A1 maschile di pallamano e lo fa con il quarto innesto nel roster rossoblù. Dopo Josip Grbavac, Srdijan Mijatovic ed Enrico Aldini, il sodalizio turritano ha ufficializzato il trentenne brasiliano Rodolfo Malandrin De Oliveira. In carriera il terzino destro ha avuto esperienze in patria, vincendo due coppe nazionali, in Ungheria, in Italia nel Fondi e in Francia, dove ha disputato le ultime due stagioni tra le fila dell’Angers. “Giocando a Fondi, ho avuto l’opportunità di osservare la realtà Raimond un po’ più da vicino, capendo, fin da subito, quelle che sono le ambizioni della squadra. A Sassari c’è voglia di vincere, per questo è stato facile accettare di venire a giocare per questi colori”, ha commentato De Oliveira.

Nel frattempo Aldini è impegnato in Portogallo con la nazionale agli Europei U20 e, nel pomeriggio di oggi, contro l’Islanda, gli azzurri avranno l’ultima chance di centrare la qualificazione diretta al Mondiale U21.

Torneo. Da Nuoro, intanto, la conferma delle date del 4º Torneo Internazionale “Città del Redentore”, organizzato all’Hac Nuoro dal 24 al 28 agosto. “Abbiamo alzato il livello e deteniamo la palma di torneo indoor con maggiore partecipazione di squadre internazionali”, ha spiegato Roberto Deiana.

Nel torneo maschile ci saranno il Fondi e le portacolori di Germania, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Francia e Guadalupe. Nel femminile si affronteranno squadre italiane, francesi, tedesche, belghe e olandesi.

© Riproduzione riservata