La Raimond Sassari si prepara a tornare in campo dopo le dimissioni di coach Luigi Passino, e lo farà alle 14.30 di domani, a Fondi.

I turritani, alla vigilia della seconda giornata di ritorno della A Gold di pallamano, sono settimi in classifica e reduci da 4 sconfitte consecutive, dunque sarà fondamentale provare a sbloccarsi contro la formazione laziale, decima a -5 dai sassaresi dopo essere stata battuta 35-23 dalla capolista Brixen. I rossoblù si presenteranno all’appuntamento guidati da coach Lorenzo Vosca, figura di riferimento fin dalla nascita del sodalizio della presidente Luana Morreale, e già capo allenatore della prima squadra femminile, che ha chiuso in crescendo la prima parte della stagione e ora resterà ai box fino a febbraio per via della lunga sosta del campionato di A2.

A2 maschile. Nella serie cadetta maschile, la Verdeazzurro Sassari sarà di scena, alle 16.30 di domani, nel match casalingo col Bologna United. I sassaresi sono sesti, in zona playoff, a quota 15, i felsinei settimi a 11. Bianco e compagni cercheranno di fare bottino pieno dopo il 24-29 incassato lo scorso weekend dal San Lazzaro terzo in classifica, mentre gli emiliani arrivano dal 25-34 siglato in casa del fanalino di coda Monteprandone.

