Il 2023 nella A Gold di pallamano della Raimond Sassari inizia con una vittoria per 32-25 sul Secchia Rubiera. I rossoblù, ora a quota 19 punti e a -4 dalla zona playoff, nel primo match casalingo del nuovo coach Zupo Equisoain, si sono imposti dopo un primo tempo equilibrato, finito sul 14-14. Il giocatore più prolifico dell’incontro è stato l’ex di turno, Allan Pereira del Rubiera, con otto reti, a quota sette i turritani Umberto Bronzo e Hatem Hamouda.

Il commento. “Era importante vincere dopo una pausa di tre settimane, anche perché non siamo nelle condizioni di poter perdere altri punti. Nella prima frazione abbiamo sbagliato troppe conclusioni semplici, merito anche della bravura del loro portiere, e nel secondo tempo i valori sono emersi e il nostro collettivo, più attrezzato rispetto al loro, ha fatto la differenza e siamo riusciti a indirizzare la partita a nostro favore”, ha spiegato il direttore sportivo turritano Andrea Giordo. “Sono solo due punti, ora bisogna cercare di fare filotto per colmare il gap con le squadre che ci precedono. Purtroppo in questa giornata il calendario proponeva degli incontri abbastanza semplici per le nostre avversarie dirette e quindi anche tutte le altre candidate ai playoff hanno vinto e la classifica fondamentalmente non è cambiata, ma noi dobbiamo pensare al nostro rendimento”.

Nel prossimo weekend, i rossoblù saranno impegnati in trasferta, alle 16 di domenica, sul campo del Romagna.

