Nel weekend della pallamano, occhi puntati sulle sassaresi Raimond Ego e Verdeazzurro, impegnate rispettivamente nei campionati maschili di A Gold e A Silver.

I rossoblù di coach Equisoain, dopo aver ritrovato il successo a Rubiera (27-31), alle 19 di domani saranno impegnati nella seconda trasferta consecutiva, stavolta sul difficile campo del Fasano campione d’Italia. Sembrerà di riavvolgere il nastro di qualche mese, fino alla finale scudetto persa in Puglia, anche se nel frattempo entrambe le compagini hanno ritoccato vistosamente i propri roster. Il Fasano, reduce dalla sconfitta in casa del Cassano Magnago e al momento quarto con due lunghezze di vantaggio sulla Raimond, dopo le partenze di giocatori di rilievo come Ostling, Jarlstam e Notarangelo si è rinforzato con l’arrivo di Amato, Comerlatto, Torbjonsson e Knezevic.

A Silver. Nella serie cadetta, alle 18.30 di domani la Verdeazzurro ospiterà l’Enna al PalaSantoru di Sassari. Cherosu e compagni, dopo il pari col Romagna (23-23) e la sconfitta di misura incassata a Palermo (30-29), proveranno a muovere la classifica sfruttando il fattore campo contro i siciliani, a quota due punti dopo la vittoria sul Palermo (33-30) e la sconfitta col Lanzara (34-27).

Femminile. Ferma ai box la A1 femminile, in dopo quattro giornate la neopromossa Lions Sassari è ultima ancora a zero. Il campionato di A2 femminile, invece, inizierà solo nel weekend del 21-22 ottobre e vedrà le sassaresi della Raimond e le nuoresi della Città del Redentore entrambe impegnate in casa, rispettivamente contro Cassano Magnago (22 ottobre, ore 17) e Ferrarin (21 ottobre, ore 14.30).

