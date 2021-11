La Raimond Sassari a caccia del riscatto nella nona giornata del campionato di Serie A. I rossoblù, reduci dalla prima sconfitta stagionale, giocheranno sabato sul campo del Pressano in un vero e proprio scontro diretto. Entrambe le formazioni infatti sono a quota 11 punti dopo 7 partite, a 4 lunghezze di distanza dalla capolista Junior Fasano, che però ha una gara in più e osserverà il turno di riposo nel weekend. Occasione in più per la Raimond per provare ad accorciare in attesa della sfida del 27 novembre proprio contro la prima della classe.

Serie A2 maschile. Dopo il successo esterno contro Ambra, la Verdeazzurro Sassari torna a giocare in casa contro la Tecnocem 85 San Lazzaro. Sono due i punti che separano le due formazioni in classifica. I sassaresi proveranno a scalare la graduatoria e cercare la giusta continuità nel match in programma sabato contro i bolognesi.

Serie A2 femminile. Weekend senza partite per le squadre sarde femminile, che occupano gli ultimi tre posti in graduatoria del girone dopo cinque giornate. Il Città del Redentore ha trovato nell'ultimo turno il primo successo stagionale nel derby contro il Selargius, ultimo con ancora i tre punti di penalizzazione da recuperare. Nel prossimo turno, in programma il 4 e 5 dicembre, le selargine giocheranno un altro derby contro le Lions Sassari, che nelle prime cinque giornate hanno vinto solo la partita esterna contro Ferrarin.

