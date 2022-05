Avevano promesso e annunciato di voler lottare per lo scudetto e lo faranno. I sassaresi della Raimond Sassari, terzi a quota 38 punti al termine della stagione regolare dell’A1 maschile di pallamano, si sono qualificati ai playoff e alle 19 di domani, tra le mura amiche del PalaSantoru, affronteranno il Conversano, secondo alla capolista Fasano (che affronterà il Brixen) solo per i risultati negli scontri diretti.

I pugliesi sono i campioni in carica nonché la squadra che i turritani avevano battuto ai rigori nella finalissima di Coppa Italia giocata alcuni mesi fa. Un precedente che renderà ancora più accesa e intensa la sfida tra due dei club protagonisti del torneo.

La semifinale playoff si giocherà al meglio delle tre gare. Si partirà, come detto, alle 19 di domani al PalaSantoru (diretta streaming ElevenSport) e si proseguirà alle 19 di sabato a Conversano, dove eventualmente si giocherebbe anche gara3, domenica 22.

“Giocare la semifinale scudetto contro i campioni in carica non ci vede favoriti, in considerazione anche dell’eventuale gara3 in casa loro, davanti a un pubblico sicuramente molto numeroso, ma questo ci dà grandi motivazioni”, ha spiegato il coach sassarese Luigi Passino. “Ci giocheremo le nostre chance, come è già accaduto in Coppa Italia. Sarà una bella sfida”.

© Riproduzione riservata