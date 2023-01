Dopo il successo casalingo per 32-25 sul Rubiera, la Raimond Sassari si apprestano a far visita al Romagna, fanalino di coda della A Gold di pallamano.

Il calendario della quarta di ritorno ha riservato ai sassaresi il posticipo della domenica, con fischio d’inizio alle ore 16. Il Romagna non ha ancora ancora vinto una partita, ha due soli punti all’attivo e nell’ultimo incontro è stato battuto 34-20 a Bressanone.

Per i rossoblù di coach Zupo, settimi a quota 19, la vittoria sarà tassativa per non perdere ulteriore terreno sulle squadre di vertice, dirette avversarie nella lotta playoff.

A2 maschile. Nel girone B della serie cadetta, invece, la Verdeazzurro Sassari ospiterà il Modena alle 16.30 di domani. Dopo il rinvio del all’8 febbraio del match in programma lo scorso weekend in casa del Cingoli, i turritani, sesti con 17 punti, domani torneranno in campo tra le mura amiche del PalaSantoru per affrontare gli emiliani settimi a quota 13 col Bologna, che sette giorni li ha agganciati dopo averli battuti 28-26 nello scontro diretto.

