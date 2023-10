Riflettori europei sulla Raimond Ego Sassari, che dopo l’avvio incerto in campionato - due vittorie e tre sconfitte in A Gold di pallamano - deve trovare la quadra in vista del debutto europeo, nel Round 2 della Ehf European Cup, che alle 18.30 di domani la vedrà ospitare al PalaSantoru l’attrezzata Olympiacos. Sarà un doppio esame, poiché pochi giorni dopo, alle 17 di mercoledì 18, si giocherà la gara di ritorno, in Grecia.

I greci arrivano all’appuntamento da imbattuti in campionato e con un nuovo trofeo in bacheca, la Supercoppa nazionale vinta contro l’Aek Atene, che li aveva invece sconfitti nella finale scudetto. A Sassari, inoltre, gli ellenici schiereranno anche l’ultimo rinforzo inserito in rosa, il terzino croato Ivan Sliskovic.

“In queste due gare saremo chiamati a cancellare la brutta prestazione di Fasano. Sono convinto di vedere una squadra più cattiva rispetto a quella di sabato scorso. Giochiamo contro un grande avversario, senza la pressione di dover passare il turno ad ogni costo. Non abbiamo avuto fortuna in fase di sorteggio, ma questo ci darà modo di poter giocare un po’ più a cuor leggero, con l’obiettivo di ritrovare fiducia e condizione in ottica campionato”, ha sottolineato Andrea Giordo, direttore sportivo della Raimond Ego.

Gli altri campionati. Alle 18.30 di domani, in campo anche la Verdeazzurro Sassari, attesa alla Palestra Palumbo di Salerno dalla Genea Lazara. Il match valido per la quarta giornata della A Silver vedrà i sassaresi, sesti con tre punti all’attivo, misurarsi con i campani, quarti con una lunghezza di vantaggio.

