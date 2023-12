La Supercoppa Italiana maschile di pallamano è della Raimond Sassari, che ha battuto 28-29 il Merano nella finalissima della Final4 giocata stasera a Chieti. Arrivati all’appuntamento da “underdog” visto il settimo posto nella classifica della A Gold e la cocente sconfitta interna per 14-29 incassata per mano proprio degli altoatesini lo scorso weekend, i sassaresi hanno saputo riscattarsi. Ieri sera, in semifinale di Supercoppa, hanno battuto il Brixen 28-32 e raggiunto in finale i Black Devils, che poche ore prima avevano eliminato il Fasano sconfiggendolo 26-29.

Oggi un appuntamento con la storia che la Raimond Ego ha affrontato con lucidità. Dopo aver chiuso il primo tempo avanti 14-16, nella ripresa Sassari ha risposto al Merano con la scelta di un determinante coach Zupo Equisoain di puntare sull’extraplayer e ha toccato il +5 (22-27 al 23’), provato a gestire e poi vinto di misura. Da rimarcare il gesto di fair play del sassarese Giovanni Nardin che, al 27’ sul 25-27, ha rinunciato a una nitida e probabilmente decisiva occasione da gol poiché nell’area opposta era rimasto un avversario a terra.

Per la Raimond Ego Sassari si tratta del secondo trofeo dopo quella Coppa Italia vinta nel 2022 che fu il primo titolo maschile per una squadra sarda di pallamano. Il successo odierno, invece, potrebbe rappresentare la svolta dopo un avvio di stagione complicato, un premio che cancella l’amarezza per la sconfitta nella finale di Supercoppa 2022 e nella “bella” dell’ultima finale scudetto.

Il commento. “Ero sicuro, dopo la prestazione di sabato scorso, che i ragazzi avrebbero dato una grande dimostrazione in questi due giorni e, dopo il successo di ieri con Brixen, avrei messo la firma sulla vittoria oggi di questa Supercoppa. È una squadra che ha le qualità, anche se qualche volta è mancata la giusta cattiveria. Ma una finale è una finale e, passando questi giorni coi ragazzi, ho percepito la loro voglia di riscatto e di mettersi alle spalle il brutto episodio di sabato”, ha sottolineato il ds Andrea Giordo.

Gli altri risultati. Intanto, negli ultimi match prima della sosta invernale, Verdeazzurro vittoriosa in A Silver per 26-35 sul Campus Italia, Lions Sassari travolta 45-9 a Erice in A1 femminile e, nella serie cadetta, Città del Redentore vincente per 29-18 sui Jumpers e Raimond battuta 15-21 dal Mestrino.

© Riproduzione riservata