La Raimond Sassari ha regalato alla città la prima Coppa Italia maschile di pallamano battendo il Conversano campione d’Italia e oramai ex detentore del trofeo per 36-37 dopo i rigori a oltranza.

La squadra di coach Luigi Passino aveva chiuso la prima frazione avanti 12-16, ma i pugliesi hanno pareggiato a una manciata di secondi dallo scadere del tempo regolamentare (28-28) e poi chiuso il primo supplementare avanti 30-29. Ma i rossoblù non hanno mollato e, dopo essere stati sotto di due, hanno siglato il 31-31 che li ha portati ai rigori, dove hanno ottenuto la vittoria per 36-37 con Spanu che ha parato l’ultimo tiro del Conversano.

“Vincere è sempre una soddisfazione importante, soprattutto alla luce di come è andata la partita. Nel primo tempo abbiamo accarezzato il sogno, poi ci siamo innervositi e loro ne hanno approfittato. L’abbiamo rimessa in piedi ai supplementari e ai rigori e sono molto molto contento perché se c’era una squadra che lo meritava, anche per quanto fatto in questi anni, era la Raimond Sassari”, ha commentato coach Passino.

Il tabellino

Conversano 36

Raimond Sassari 37

Conversano: Di Caro, Moretti 9, Sciorsci, Giannoccaro 2, Degiorgio 3, Di Gianldomenico, Nelson 4, Possamai, Rossetto 9, Saitta, Pignataro, Lupo 1, Abdurahmanovic, Radovcic 8. Allenatore Alessandro Tarafino.

Raimond Sassari: Spanu, Pereira 3, Nardin 1, Bargelli 1, Querin 7, Del Prete, Delogu 1, Halilkovic 1, Leban, Bomboi, Bardi 1, Sampaolo, Bronzo 5, Mbaye, Brzic 4, Tabanguet 13. Allenatore Luigi Passino.

