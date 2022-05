Il cammino della Raimond Sassari nei playoff scudetto dell’A1 maschile di pallamano si è interrotto dopo la sconfitta di misura incassata ieri a Conversano nella garadue della semifinale.

I pugliesi, campioni d’Italia in carica, hanno sfruttato il fattore campo e battuto i turritani 24-23 (11-9 p.t.), risultato che dopo il 27-32 messo a referto a Sassari ha consentito loro di guadagnare un posto in finale.

Dalla scorsa estate, quando la squadra è stata messa in cantiere con l’intento di costruire un roster da scudetto, fino a ieri, quando il gruppo guidato da coach Luigi Passino ha lottato fino all’ultimo per pareggiare la serie e arrivare a garatre, che si sarebbe giocata oggi, la Raimond ha lavorato con ordine, caparbietà e dedizione, tanto da poter mitigare l’amarezza per l’eliminazione dalla lotta per il Tricolore con la consapevolezza di essere uno dei più forti team del campionato e di aver comunque messo in bacheca il primo storico trofeo della propria storia, la Coppa Italia 2022, battendo proprio il Conversano.

“Ha vinto la squadra che ha dimostrato, in entrambe le partite, di essere più pronta per questi appuntamenti. La sconfitta in gara1 ci ha condizionato ma siamo contenti della stagione e della coppa. Ora questo campionato va in archivio e valuteremo bene con la società ciò che ci compete”, ha commentato sereno coach Passino.

