La Pgs Audax si appresta a partire nel prossimo campionato di seconda categoria non senza ambizioni. La società dello storico parroco di Frutti D’Oro si presenterà ai nastri di partenza del prossimo torneo con una rosa di giovani del vivaio e qualche innesto d’esperienza.

Lo staff. Alla guida della squadra confermato il tecnico Marcello Sanna, affiancato da Andrea Pala. Lo staff è completato dalla competenza ed esperienza della vecchia gloria del calcio isolano Gianfranco Antonazzo e dai dirigenti Roberto Contu e Massimo Scorsonelli. Tra i nuovi arrivi, quelli che metteranno l'esperienza a disposizione dei giovani in rosa, anche un ritorno: si tratta di Fabio Nicosia, bomber classe 1983 con importanti esperienza alle spalle.

Il ritorno. Quello del “Cane”, così è conosciuto Nicosia nell’ambiente calcistico, è infatti un ritorno alla base. E’ cresciuto calcisticamente proprio nella Pgs Audax, e non solo perché abita a pochi metri dal campo di Frutti D’Oro. Fabio Nicosia dal 1990 e fino al 1996 ha seguito tutta la trafila nelle giovanili nel campo che dista appena 50 metri dalla sua abitazione per poi iniziare un lungo girovagare per i campi da gioco isolani e non solo, può infatti contare anche una esperienza in serie D nel Pordenone. Nell’isola ha vestito le maglie di Villasimius, Mandas, Serramanna e anche il Selargius, quando militava nella serie D. «Tornare a casa, nella Pgs Audax, è stata una scelta di cuore», spiega l’attaccante di Frutti D’Oro, «Sono rimasto molto legato al presidente, con il quale ho un ottimo rapporto, e sono molto riconoscente verso la società che mi ha lanciato nel calcio. Inoltre ho sposato il progetto di valorizzare ancor di più il settore giovanile».

Il progetto. Da anni la società guidata da don Battista Melis vanta un vivaio di tutto rispetto, sono infatti numerosi i ragazzi che scelgono di frequentare la scuola calcio dello storico campo nell’area rivierasca capoterrese. La scelta per il prossimo torneo è stata appunto quella di presentarsi al via con una rosa formata da numerosi atleti della cantera, questi saranno però affiancati da qualche giocatore d’esperienza. «Sono pronto a mettere la mia esperienza a disposizione della squadra per aiutare i giovani nel percorso di crescita», spiega ancora Fabio Nicosia, «Formare un bel gruppo senza l’assillo del risultato a tutti i costi è importante e formativo per una squadra di giovani», la chiosa del bomber, «ma noi abbiamo l’intenzione di provare a fare bene e insieme toglierci qualche soddisfazione»

© Riproduzione riservata