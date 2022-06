Un successo da tanti pronosticato, quello della New Basket Ploaghe nel torneo di serie C regionale di basket femminile. Un percorso immacolato, con una squadra forte tecnicamente e moralmente, al termine di una stagione anomala a causa della situazione in generale, oltre lo sport.

La stagione perfetta. Una vittoria che vale la gioia di una piccola società che ha solo 4 anni di vita. Il secondo titolo nei tornei FIP (il primo pre-pandemia nel torneo di Promozione maschile), arrivato 24 dopo vittorie in altrettante partite. “Non è stato semplice – commenta il coach, Giangiorgio Cadoni – perché non è mai semplice calarsi in una realtà nel quale sei favorito. Non è facile tenere alta la concentrazione per 24 partite e non siamo mai calati”.

I dati. Con il successo in gara 2, in casa della Ferrini Quartu, la New Basket ha vinto 18 partite nella stagione regolare e 6 nella fase playoff. Un vero dominio. “In una stagione intera – prosegue Cadoni – abbiamo perso solamente 4 parziali. Sono profondamente orgoglioso del mio gruppo: sia del contributo delle più grandi che hanno fatto sentire a casa anche le più piccole. Infatti le under hanno giocato tantissimo. Con un roster di 12 ragazze ho quasi mai fatto allenamento a meno di 9. Anche questo è un segnale. Sono davvero felice perché ci sono le basi per il futuro. Siamo stati bravi”.

I ringraziamenti. Nella stagione immacolata, non può mancare il pensiero finale del coach ploaghese. “Ringrazio – conclude – le mie ragazze per la disponibilità e l’attaccamento, alle ragazze che erano ferme dal 2016 e alla società New Basket. Questo successo tengo a dedicarlo a Matteo e a Daniele”.

© Riproduzione riservata