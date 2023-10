Nel fine settimana, la A Gold e la A Silver di pallamano resteranno ferme ai box per lasciare spazio alle qualificazioni mondiali 2025, impegno che vedrà anche due giocatori della Raimond Ego Sassari indossare la maglia azzurra. Si tratta del portiere Giovanni Pavani e del terzino Christian Manojlovic. I sassaresi torneranno poi in campo alle 20 dell’otto novembre per il recupero della sesta giornata di A Gold, che li vedrà di scena al PalaSantoru contro il Bolzano.

Nella massima serie femminile, invece, alle 18.30 di domani la Lions Sassari proverà a sfruttare il fattore campo per conquistare i primi punti stagionali. Ma non sarà un’impresa facile, perché nel capoluogo turritano arriverà il Cassano Magnago, vice capolista a quota otto con Pontinia e Salerno.

Due match da tenere d’occhio anche in A2 femminile. Alle 15 di domani la Città del Redentore farà visita al Leno e proverà a cancellare l’amarezza per la sconfitta a tavolino (0-5) inferta in settimana dal giudice sportivo per aver iscritto a referto una giocatrice U13 nella gara d’esordio che le nuoresi avevano vinto 31-17 col Ferrarin lo scorso weekend.

In cerca del primo successo anche la Raimond Sassari, che dopo essere stata battuta in casa dal Cassano Magnago, alle 16 di domani sarà impegnata proprio sul campo del Ferrarin, a San Donato Milanese.

© Riproduzione riservata