Successo pesante in chiave playoff per la Leonardo. Nella penultima giornata di Serie A2 élite, i cagliaritani battono 4-3 lo Sporting Altamarca e conquistano il quinto posto in classifica. Il destino ora è tutto nelle mani di Tidu e compagni. Per entrare nel tabellone playoff che mette in palio la promozione in Serie A la squadra di Petruso deve vincere anche l'ultima partita di regular season contro il Modena Cavezzo.

Playout C1. In Serie C1, è il Futsal 4 Mori a festeggiare la salvezza. Nel playout in gara secca giocato a Usini, la squadra di Settimo San Pietro si è imposta per 7-2, condannando il Babylon alla retrocessione in C2.

Femminile. Nel girone A di B femminile, la Mediterranea conquista la diciannovesima vittoria in altrettante partite giocate. Le cagliaritane hanno battuto anche la Virtus Romagna in trasferta per 6-1. La Jasnagora è matematicamente terza in classifica grazie al 4-2 interno sulla Polisportiva 1980 e il contemporaneo pareggio per 5-5 dell'Athena Sassari sul campo della L84. Nel girone B, sale al terzo posto lo Shardana Futsal con il 4-2 sulla Littorania. Perde l'Arzachena per 4-1 sul campo del Vis Fondi.

