Torna in campo domenica la Leonardo per il posticipo della quindicesima giornata di Serie A2 élite. Al PalaConi i cagliaritani ricevono i liguri della CDM Futsal alle 19 per provare a tornare al successo. Al momento la squadra di Petruso è quarta con 24 punti e tre lunghezze di vantaggio proprio sulla CDM. In Serie A2, inizia il girone di ritorno del Sestu Città Mediterranea, che giocherà domani in casa contro la Canottieri Belluno alle ore 16.

Serie B. Domani prende il via anche il ritorno dei gironi di Serie B. Nel girone A, nuovo impegno casalingo per il C'è Chi Ciak di Serramanna contro l'Energy Saving Futsal. Trasferta contro la Futsal Fucsia Nizza per il Sardinia Fustal, mentre riposa la Futsal Alghero. Nel girone B, scontro salvezza importante per il Monastir sul campo del Miti Vicinalis. Nel girone E, sarà derby tra Elmas e Jasnagora. Match casalingo per il Città di Cagliari contro lo United Pomezia. Il Domus Chia affronta invece in trasferta la Velletri Technology.

Serie C1. Dopo la Coppa Italia, vinta dalla San Sebastiano Ussana, torna domani il campionato regionale di C1. Decima e penultima giornata del girone d'andata che vede al momento la Villacidrese al comando con 23 punti e una gara in più rispetto alle inseguitrici. Una di queste è il Quartu, al momento terzo con quattro punti di ritardo e che ospita proprio la capolista nello scontro diretto di giornata alle ore 16. Alle 14.30 trasferta a Sassari per l'Ussana, secondo in classifica e che può approfittare della scontro diretto per portarsi in testa. Alle 17 doppia sfida salvezza: Villasor-Cus Cagliari e Happy Fitness Center-Babylon. Alle 17:30 chiude la giornata Futsal 4 Mori-Ichnos Sassari. Riposa il Villaspeciosa.

Femminile. Domenica la prima di ritorno anche per la Serie B femminile. La Mediterranea, che ha chiuso il girone d'andata al primo posto e a punteggio pieno, riparte dalla trasferta contro il Bagnolo. Al PalaConi sarà invece derby tra Jasnagora e Athena Sassari. Nel girone B, trasferta contro la Real Gryphus per l'Arzachena, mentre lo Shardana Futsal ospita a Oristano la Futsal Perugia. Domani si replica la sfida tra Monastir e Cus Cagliari per la quinta giornata del campionato di C regionale. Dopo la finale di Coppa Italia, vinta dal Cus, le due squadre tornano ad affrontarsi per la vetta della classifica. Si gioca domani anche Aiace Telamonio-Decimoputzu. Domenica le altre sfide, con l'Ittiri Sprint, prima a pari punti con il Cus, che ospita l'Arborea. Sardinia-Ampurias e Tiro Libero-Futsal Quartu le altre gare di giornata.

