Chiusa al quarto posto nel girone A la prima parte della stagione d’esordio in C Gold, l’Esperia si prepara ad affrontare il secondo step, quello della fase a orologio. Da questo fine settimana, si mescoleranno le carte e compariranno nuovi avversari, quelli del girone B.

Il primo, lo Smit Roma Centro, sbarcherà in via Pessagno alle 19 di sabato, con in dote un bottino di 10 punti, la metà di quelli messi fin qui in cassaforte dai granata, che nella nuova classifica unificata sono ottavi, nove posizioni più in alto dei romani, che avevano chiuso il girone B al penultimo posto. Ma questo non deconcentrerà l’Esperia, come spiega la guardia Riccardo Picciau. “La posizione in classifica non va vista come un vantaggio, abbiamo già potuto vedere che tutte le squadre giocano bene a basket e sono forti fisicamente e tecnicamente. Quindi non prenderei sottogamba gli avversari. Il vantaggio, piuttosto, sarà giocare questo primo match della fase a orologio in casa, dove abbiamo sempre dimostrato di essere una squadra energica e unita che vuole far divertire e far gioire il proprio pubblico”, ha commentato Picciau. “Non abbiamo mai visto le squadre del girone B e quindi ci saranno tante incognite. Senza dubbio l’avversaria più forte sarà la Virtus Roma, che ha un roster da 20 giocatori, è completa, compatta e imbattuta. E dovremo affrontarla in trasferta. Tuttavia ogni partita fa storia a sé, bisogna scendere in campo uniti e con la voglia di vincere e di sacrificarci e si può fare tutto. Vogliamo arrivare il più in alto possibile, non abbiamo paura di nessuno, dobbiamo essere decisi. Il sogno è la promozione”.

La guardia cagliaritana ha analizzato anche il proprio rendimento. “Sono contento di come sta andando la mia stagione, mi sono inserito bene fin dalle prime partite, ci sono stati dei cali fisici e mentali che mi hanno portato a essere meno brillante in alcune occasioni, ma sto tornando al mio stato di forma e voglio dare il massimo contributo. In passato avevo già giocato in campionati nazionali, anche in B col Sestu, ma ero ancora un Under che aveva un minutaggio più contenuto. Adesso, invece, sono tra i senior e, impegnandomi in allenamento e con sacrificio e sudore, ho potuto conquistare un ruolo importante al servizio del gruppo. Per me è fondamentale far girare la squadra e contribuire con passaggi, assist e in difesa: riuscirci mi rende orgoglioso e ringrazio la società che mi dà queste possibilità”.

Fase a orologio. Il calendario, che prevede dieci giornate, vedrà poi l’Esperia Far visita al fanalino di coda Formia e ospitare il Frusinate Cassino, attualmente 16º. Il 26 marzo la prova del fuoco sul parquet della capolista Virtus Roma, seguita dal match interno con Alfa Omega. Dopo la sosta pasquale, previste, nell’ordine, la trasferta sul campo del Carver Roma Cinecittà, la gara interna con la Virtus Valmontone e il match in casa dell’Anzio Basket Club. A maggio, infine, la visita del Tiber Basket e quella alla Pass Roma.

© Riproduzione riservata