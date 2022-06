Per entrambi corsia 5, una corsia fortunata e apprezzata dagli sprinter. Due distanze diverse ma la stessa consapevolezza di poter brillare e mostrare a tutto lo Stivale, nonostante la giovanissima età, il proprio talento. Diego Nappi e Laura Frattaroli hanno siglato, domenica scorsa a Parma in occasione del Trofeo Luigi Pratizzoli, i record sardi Cadetti sulle distanze degli 80 e dei 300 realizzando due tempi di gran valore.

Tempi ottenuti con caparbietà, una gestione degli allenamenti oculata e la consapevolezza che nell'atletica è fondamentale procedere passo dopo passo senza affrettare i tempi. Nappi si è imposto sugli 80 con 9''03, leggerissimo vento a favore alle sue spalle, partendo discretamente ed ampliando la sua falcata soprattutto nella seconda parte di gara con gli ultimi venti metri conclusi perentoriamente. Nulla da fare per il secondo classificato, in rappresentanza delle Marche, Francesco Pagliarini secondo in 9''15. Voleva il record regionale l'allievo di Marco Trapasso e, ancora una volta, non ha deluso le aspettative andando a migliorare il suo precedente primato di 9''06 ottenuto il 4 giugno a Roma.

Era attesa e ha dimostrato di saper gestire la tensione con maturità e tenacia: Laura Frattaroli, seguita dal giovane Massimo Fanni, si è resa autrice di un 300 come non si vedeva da tanto tempo, concludendo la sua fatica al primo posto in 39''29 andando a precedere dopo una bella sfide la lombarda Elisa Valensin seconda in 39''54. Un netto miglioramento per la Frattaroli, che aveva come precedente personale 40''06 realizzato l'8 maggio a Sassari. Per lei, oltre alla gioia della vittoria, arriva anche il nuovo record sardo di categoria andando a migliorare il precedente primato realizzato da Dalia Kaddari, a Chiari nel 2016, di 39''79. Una prestazione su cui soffermarsi attentamente soprattutto in ottica futura, realizzata da una atleta di quattordici anni compiuti appena un mese fa.

“Siamo molto soddisfatti, questi due record insieme alla bella prestazione della staffetta Cadetti maschile 4x100 che ha corso in 44''69 piazzandosi seconda dietro il Lazio sono dei segnali incoraggianti’’, conclude Stefano Caneo, responsabile tecnico del settore velocità del Comitato Regionale. “Inoltre, da segnalare c'è anche la splendida medaglia d'argento di Elisa Marcello ai Tricolori Allieve sui 400. Tutti e tre gli atleti hanno realizzato tempi importanti e stanno svolgendo un ottimo lavoro con i propri tecnici. Devono proseguire su questa via e puntare a migliorare gradualmente, stagione dopo stagione’’.

